أخبار مصر | مساحتها نصف كم وعدد سكانها 1000 نسمة.. ما لا تعرفه عن أصغر دولة في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساحتها نصف كم وعدد سكانها 1000 نسمة.. ما لا تعرفه عن أصغر دولة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتفاوت مساحات الدول في قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، فنجد قارات مساحاتها شاسعة مثل روسيا في أوروبا والصين في آسيا، وأمريكا وكندا في أمريكا الشمالية والبرازيل في أمريكا الجنوبية، والسودان قبل التقسيم والجزائر في إفريقيا.

وتتمتع الدول ذات المساحات الشاسعة بتضاريس مختلفة وبيئات ومزراعات وطقس متنوع، حيث تتنوع المحاصيل الزراعية فيها، كما قد نجد اختلاف في العادات والتقاليد سواء في شمال وجنوب البلاد أو شرقها وغربها.

أصغر دولة بقلب العاصمة روما

وتعتبر الفاتيكان أصغر دولة في العالم أجمع، حيث تقع في قلب العاصمة الإيطالية روما، وتبلغ مساحتها حوالى 0.44 كيلو متر مربع ويفصلها سور عن مدينة روما، ويبلغ عدد سكان أصغر دولة في العالم حوالي ألف نسمة، وتستقى الفاتيكان أهملتها من أنها مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم أجمع، حيث يبلغ عدد أتباعها حوالى 1.147 مليار نسمة في مستوى العالم.

تاريخ عريق متصل بالحاضر

وتتميز الفاتيكان بمتاحفها ومبانيها التاريخية التى تقص تاريخ قديم مازال متصلًا بالحاضر، فحين تسير في شوارع الفاتيكان تشم رائحة عبق التاريخ القديم، وتعتبر لغة الكرسى الرسولى اللاتينية هي اللغة الرسمية للبلاد، ومن المعروف أن الكرسي الرسولي يعترف بـ8 لغات.

استقلال الفاتيكان

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ففي 7 يونيو 1929 تم توقيع 3 معاهدات لتنظم العلاقة بين الفاتيكان والدولة الإيطالية، وأقرت الاتفاقيات بأن الحدود الحالية للفاتيكان هي الحدود الرسمية، وتعتبر مستقلة عن دولة إيطاليا، ووقعت الاتفاقيات حينها بين الحكومة الإيطالية بقيادة بينيتو موسيليي وممثل البابا بيوس الحادي عشر الكاردينال بيترو كاسباري.

ويدير البلاد الإكليروس ويرأسهم البابا أسقف روما المنتخب من قبل مجمع الكرادلة، وله صلاحيات غير محدودة طوال الحياة، حيث يترك البابا أموال السياسة والإدارة والقانون إلى رئيس وزراء الدولة وباقي المؤسسات.

الإدراج على لائحة اليونسكو

وقامت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو بإدراج الفاتيكان على لائحة مواقع التراث العالمي، حيث تعتبر الدولة الوحيدة المدرجة بكاملها على الرئحة.

مناخ الفاتيكان

وتتميز دولة الفاتيكان بمناخ متوسطى، حيث خريف وربيع ذو طقس معتدل وصيف جاف حار وفصل شتاء ممطر وبارد، ولا تملك أصغر دولة في العالم لحدود سواء برية أو بحرية سوى مع إيطاليا فقط.