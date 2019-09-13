أخبار مصر | حتى لا تصاب بالبرد.. تعرف على درجات الحرارة وحالة الجو غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا تصاب بالبرد.. تعرف على درجات الحرارة وحالة الجو غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، وخاصة مع قرب قدوم فصل الشتاء، وهو ما يشعر المواطن بحالة من البرد، ولمنع إصابتك بالبرد، تقدم الخليج 365 لمستخدميها حالة الطقس ودرجات الحرارة يوميا.

ويسود البلاد غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا، كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 30

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 28

سيوة 20 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 30

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رأس سدر 23 31

نخل 17 31

نويبع 26 32

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 25 37

أسوان 28 38

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34