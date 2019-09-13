أخبار مصر | "شباب الصحفيين": الإخوان يضغطون على "الحركة المدنية" لتطالب بالإفراج عن متهمي "تنظيم الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين": الإخوان يضغطون على "الحركة المدنية" لتطالب بالإفراج عن متهمي "تنظيم الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس ضغوطا كبيرة على أعضاء الحركة المدنية بهدف تنفيذ سياساتهم العدائية والخسيسة في إصدار بيانات تطالب بالإفراج عن المتهمين في قضية تنظيم الأمل والتي ينتمي أغلب المتهمين فيها للجماعة الإرهابية.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحركة المدنية صناعة إخوانية وإحدى الأدوات الرئيسية للجماعة في البلاد وأكبر دليل على انتمائهم وولائهم هو قيام أعضائها بالكامل بنعي وفاة المعزول الإرهابي محمد مرسي ووصفوة بالرئيس الشهيد في مشهد عبثي ساذج يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أنهم ترعرعوا في أحضان جماعة الدم والخراب وليس كما يدعوا أنهم ليسوا على صلة بالإخوان، حقا أنها الكوميديا الهزلية السوداء.

وأضاف طوالة، أن ما يسمى بالحركة المدنية يخرجون علينا بشعارات رنانة كاذبة تحت مسمى وهمي اسمة "أصحاب رأي" ونحن نتساءل: "أي رأي بالطبع رأي ممن ينعمون عليكم الإخوان".

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن هذه الحركة المدنية لم تكتف بفضائحها التي أصبحت حديثًا كل المصريين بل إنها تسعى لاستكمال المخطط الذي أعده ورسم له السيناريو والحوار الهاربين خارج البلاد لتوريط رموز سياسية في الانضمام إلى طابور العمالة لصالح جماعة لا تعرف سوى الدم في التفاهم من أجل الضغط على الدولة والمطالبة بالإفراج عن المتهمين في قضية تنظيم الأمل الخاصة بتنظيم الإخوان وكل هذه الألاعيب كشفها الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية ولن ينخدع في جماعة كل هدفها بيع الأوطان وشعارهم "ابجني، تجدني".