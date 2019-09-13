أخبار مصر | بالأسعار.. المترو يبدأ غدًا استخراج اشتراكات الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسعار.. المترو يبدأ غدًا استخراج اشتراكات الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في استخراج اشتراكات الطلاب غدا السبت.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر مد ساعات التشغيل فى كل مكاتب الاشتراكات حتى الـ7 مساءً بدلًا من الـ4 عصرًا، بحيث يبدأ عملها من الـ8 صباحًا ويستمر حتى الـ7 مساءً، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أنه تقرر بداية تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة من الخامسة والربع صباحًا حتى الواحدة من صباح اليوم التالى، إذ تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1234 رحلة، مقسمة بعدد رحلات 380 للخط الأول "حلوان - المرج الجديدة"، وعدد رحلات 424 للخط الثانى "شبرا الخيمة – المنيب"، وعدد رحلات "430" للخط الثالث "العتبة - نادى الشمس".

هذا وتكون قيمة اشتراكات الطلاب ثابتة بدون أي زيادات ويبلغ حجم التخفيضات الممنوحة عليها 98%، إذ يتم استخراج نوعان من الاشتراكات وفق مكان إقامة الطلاب وموقع المدرسة أو الكلية أو المعهد التى يدرس بها.

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وأوضحت الشركة، أن استخراج الاشتراك الخاص باستقلال 25 محطة فأقل بسعر 33 جنيها، واستخراج الاشتراك الخاص باستقلال أكثر من 25 محطة حتى 37 محطة بسعر 41 جنيها، إذ تستخرج اشتراكات الطلاب لمدة 3 شهور فقط ويشترط اعتماد استماراتها مسبقا مع المدرس أو الكلية أو المعهد التابع له الطلب.

وكان فد نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد من صور مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى محطات المترو لتلقي شكاوى المواطنين وذلك في اطار العمل على حل تلقي مشكلات المواطنين والعمل على حلها.

وكان قد وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق بضرورة إيلاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أهمية خاصة، وسرعة التعامل مع الشكاوى المختلفة في كافة المجالات، من أجل تيسير الحياة على المواطنين.

كما كلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ببناء وتطوير تطبيق المحمول "في خدمتك" وربطه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.