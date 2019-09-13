أخبار مصر | السيسي: غلق باب أسئلة مبادرة "اسأل الرئيس".. والرد غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: غلق باب أسئلة مبادرة "اسأل الرئيس".. والرد غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، كل من شارك فى مبادرة "اسأل الرئيس"، معلنا غلق باب الأسئلة، على أن يتم الرد عليها خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب المقرر انطلاقه غدا.

وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتى سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.