مصر | "متعفنة ومتحللة".. انتشال جثة ضحية الثراء السريع في الصف

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كان نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بعد محاولات دامت لـ 21 يومًا، من انتشال جثة عامل لقى مصرعه حال تنقيبه عن الآثار، بقرية عرب الحصار، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود بلاغا للواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بمصرع شخص حال تنقيله عن الآثار.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وفي سياق آخر، نجح ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، في القبض على عاطل، لاتهامه بالحفر للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا مفاده بورود معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بالحفر بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية مكبرة والقبض عليه وضبط بحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر وتبين وجود حفر مربع الشكل، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير عام شرطة السياحة والآثار، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.