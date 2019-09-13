مصر | "متعفنة ومتحللة".. انتشال جثة ضحية الثراء السريع في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متعفنة ومتحللة".. انتشال جثة ضحية الثراء السريع في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، للعامل الذي تم انتشال جثته بعد مرور 21 يوما من وفاته إثر إنهيار الرمال عليه حال حفره تنقيبا عن الأثار بمركز الصف، أنه في حالة تعفن وتحلل لمرور 21 يوما على وفاته.

كان نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بعد محاولات دامت لـ 21 يومًا، من انتشال جثة عامل لقى مصرعه حال تنقيبه عن الآثار، بقرية عرب الحصار، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بورود بلاغا للواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بمصرع شخص حال تنقيله عن الآثار.