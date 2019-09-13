مصر | ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف "بأسلوب الخطف" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف "بأسلوب الخطف" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من ضبط عاطلين اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" فى منطقة المطرية.

حيث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من أحد أصحاب محال الهواتف المحمولة بدائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض هواتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من: "ا ص ش" 19 سنة عاطل ومقيم شارع الصحة ـ دائرة القسم، "ع وم" 18 سنة عاطل ومقيم حارة الضباع ـ دائرة القسم وبحوزتهما عدد 5 هاتف محمول مجهولى المصدر.

بمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأقرا بسرقتهما للمضبوطات بذات الأسلوب على نحو التالي:

سرقة هاتف محمول ملك المدعو "حسن ح ح" 15 سنة طالب ومقيم محافظة القليوبية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

سرقة هاتف محمول ملك المدعو "مدحت م ع" 35 سنة موظف ومقيم شارع عبد الواحد سليمان ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

سرقة هاتف محمول ملك المدعو "زين ج أ" 22 سنة طالب ومقيم شارع غرب السكة الحديد ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

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سرقة هاتف محمول ملك المدعو احمد ع م 27 سنة عامل ومقيم شارع عصام شعبان ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

سرقة هاتف محمول ملك المدعو ر ع م 41 سنة موظف ومقيم شارع عبده حمودة دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بدائرة قسم شرطة المطرية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المطرية من أحد أصحاب محلات بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر بدائرة القسم، قيام 3 أشخاص بعرض جهاز لاب توب للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم والتقابل مع كل من: «محمد.ع» 22 سنة،عاطل، «فؤاد.م» 18 سنة، عاطل، «أسامة.م» 20 سنة، عاطل، وبحوزتهم المضبوطات ( جهاز لاب توب، هاتف محمول، سلسلة فضة، مبلغ مالى قدره 3700 جنيه)، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب " كسر الشباك ".

أقر المتهمون بأن المضبوطات من متحصلات ثلاث وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وأقروا بعدم سابقة تحرير محاضر بوقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.