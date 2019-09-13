مصر | في لفتة إنسانية.. "أمن الجيزة" ينقل مريضة إلى المستشفى لتلقي العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "أمن الجيزة" ينقل مريضة إلى المستشفى لتلقي العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة في مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوجود ربة منزل 67 سنة، "مريضة وغير قادرة على الحركة"، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبالانتقال لمحل البلاغ، تم فتح باب الشقة في وجود الجيران، وتبين أنها تقيم بمفردها وتعاني من "كسر" وسبق تركيب مفصل صناعي لها ولا تستطيع الحركة، حيث تم نقلها للمستشفى بمعرفة رجال الشرطة والاستمرار معها أثناء الكشف عليها وحتى عودتها لمنزلها.



ولاقى ذلك تقدير واستحسان المواطنين لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم في مساعدة المريضة ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.