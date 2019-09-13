مصر | بـ"فرد خرطوش" و"كيلو ونصف هيروين".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"فرد خرطوش" و"كيلو ونصف هيروين".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاملين وسائق كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات وبحيازتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام بقصد الاتجار بها وسلاح ناري.

وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من:

"ا. م. س"، 43 سنة عامل ومقيم شارع 12 تقسيم النزهة الجديدة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2062 لسنة 2002م الشروق " سرقة مسكن "، و"م. ا. ا"، 28 سنة عامل ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 399 لسنة 2002م رابع العريش شمال سيناء " زنا "، و"م. س. إ"، 28 سنة سائق ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء، حال تواجدهم بدائرة القسم.

وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية:

كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام

سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار "

2 سلاح أبيض " مطواة "

5 هاتف محمول

مبلغ مالي 1770 جنيه

ميزان حساس.



وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكما واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استهداف تجار المواد المخدرة وحائزيها بدوائر ومراكز المحافظة.