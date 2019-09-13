مصر | بـ"فرد خرطوش" و"كيلو ونصف هيروين".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"فرد خرطوش" و"كيلو ونصف هيروين".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من:
"ا. م. س"، 43 سنة عامل ومقيم شارع 12 تقسيم النزهة الجديدة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2062 لسنة 2002م الشروق " سرقة مسكن "، و"م. ا. ا"، 28 سنة عامل ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء والسابق اتهامه في القضية رقم 399 لسنة 2002م رابع العريش شمال سيناء " زنا "، و"م. س. إ"، 28 سنة سائق ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء، حال تواجدهم بدائرة القسم.
وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية:
كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام
سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار "
2 سلاح أبيض " مطواة "
5 هاتف محمول
مبلغ مالي 1770 جنيه
ميزان حساس.
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكما واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استهداف تجار المواد المخدرة وحائزيها بدوائر ومراكز المحافظة.
وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزته 2،700 كيلو جرام من مخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وبحوزتهم 500 جرام حشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
كما حدد قانون العقوبات من المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.