مصر | 3 ينتحلون صفة ضباط شرطة ويخطفون موظفا بالساحل.. والسر في "الصديق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ينتحلون صفة ضباط شرطة ويخطفون موظفا بالساحل.. والسر في "الصديق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ما تبلغ لقسم شرطة الساحل من المدعوة "شيماء. ش. ع"، 42 سنة، موظفة، ومقيمة شارع صلاح شكري بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها صحبة زوجها المدعو "أحمد. س. ا"، 41 سنة، موظف ببنك، ومقيم بذات العنوان أمام العقار سكنهما، فوجئت بقيام عدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص " لم تتمكن من التقاط أرقامها " ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحاب زوجها داخل السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المجني عليه يزاول نشاطا إجراميًا غير مشروع في مجال تصنيع الأقراص المخدرة " ترامادول " وترويجها على عملائه ووجود خلافات مالية بينه وبين المدعو "ع. م. ن"، 38 سنة ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من: "م. ن. ا"، 34 سنة، عاطل ومقيم مساكن المظلوم ـ دائرة قسم شرطة الشرابية، "ه. ا. س"، 35 سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية والسابق اتهامه في القضية رقم 4912 لسنة 2012م شبرا الخيمة ثان قليوبية " سلاح بدون ترخيص "، و"ا. م. ا"، 38 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4912 لسنة 2012م شبرا الخيمة ثان قليوبية " ضرب " والمقضي فيها بالحبس أسبوع.



وباستهداف المتهمين وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه بمنطقة قليوب قليوبية وفروا هاربين عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ق ب ع 3142 ماركة هيونداي النترا فضي اللون " ملك وقيادة المتهم الرابع " وبحوزتهم بندقية خرطوش هيكلية

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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وأقر الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه حول شراء ماكينات تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة خطط لاختطافه ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي 850 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه حيث توجه المتهمين من الثاني إلى الرابع لمحل سكن المجني عليه مستقلين سيارة ميكروباص " مستأجرة " واصطحابه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ثم أطلقوا سراحه فور استشعارهم بافتضاح أمرهم.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها وأمكن ضبط المجني عليه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كمية من أوراق الكرتون مدون عليها عقار الترامادول المخدر.



وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العام التحقيق.