مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": أب يغتصب ابنته في البساتين.. وسرقة نصف مليون جنيه من مدرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": أب يغتصب ابنته في البساتين.. وسرقة نصف مليون جنيه من مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"جريمة الخليج 365".. ليلة سرقة نصف مليون جنيه من "مدرسة حدائق الأهرام"

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن المتهمين من محافظتي المنيا والشرقية، ونفذوا جريمتهم فجرا، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

بـ"بندقية خرطوش ونصف كيلو استروكس".. القبض على "ديلر أكتوبر"

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي وبحوزته سلاح ناري ونصف كيلو مخدر الاستروكس، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

"طعن صاحبه علشان الفلوس".. تفاصيل جديدة حول قتل سايس جراج بالعمرانية

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل سايس جراج على يد عاطل يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، وتبين أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين، ودائمين على الجلوس سويا، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

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"والدها اغتصبها".. عرض فتاة على "الطب الشرعي" في البساتين

قررت نيابة البساتين، عرض فتاة تعرضت للاغتصاب على الطب الشرعي، لبيان صحة ادعاء والدتها بتعرضها للاغتصاب على يد والدها، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى كوبري 15 مايو

نجحت الأجهزة الأمنية، في إنقاذ شاب قبل انتحاره قفزا في مياه النيل من أعلى كوبري 15 مايو، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

"مات من الضرب".. القبض على 3 قتلوا شخصا لإجباره على ترك شقته بالسلام



كشفت الأجهزة الأمنية، لغز مقتل شخص داخل شقته بمنطقة السلام.

وتبلغ لقسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).