شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر لصحتها:. عكاشة: المرأة أقوى من الرجل بيولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور احمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى البيولوجي، ومستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن المرأة اقوى بيولوجيا من الرجل، وأكثر تحملا، وعرضه للأمراض النفسية، مشيرا إلى ان نهضة البلاد العربية تعتمد على تمكين المرأة، والديمقراطية، والتعليم طبقا لتقرير الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لصحة المرأة «تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030»، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة، حيث تناول المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية

وأوضح الدكتور عكاشة أن معظم الاتصالات العصبية في مخ الرجل تجرى بين الأمام، والخلف، وذلك يعنى تفوق المهارات المكانية، والتحكم العضلي والحركي، اما في مخ المرأة، فتجري معظم الاتصالات من ناحية إلى أخرى بين الفص الأيسر والأيمن، وهذا يعني تفوق الأنثى في المهارات اللفظية وقدرات الفراسة (الحدس)

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وأضاف أن هناك اختلافات معرفية بين الرجل والمرأة حيث تتميز المرأة بالطلاقة اللفظية، السرعة الإدراكية، الدقة، والمهارات الحركية الدقيقة، فيما يتميز الرجل بالمعرفة المكانية، الذاكرة العاملة، والقدرات الحسابية، مشيرا إلى ان حجم مخ الرجل أكبر من حجم مخ المرأة 12.8%، ووزن مخ الرجل 1336جم، بينما وزن مخ المرأة 1198 جم، لافتا إلى أن كبر مخ الرجل 11.5% لا يعنى الكثير حيث أن وزن مخ الفيل والحوت أكبر من الانسان ولكنهم ليسوا بذكاء الانسان.

وقال إن المرأة أقوى بيولوجيا، مشيرا إلى ارتفاع عدد وفيات الأطفال بين الأولاد، مؤكدا ان أعباء المرأة تتمثل في: الدورة الشهرية، الحمل، الولادة، الرضاعة، وسن اليأس والمعاناة من الامراض النفسية، بالإضافة للأعباء الحياتية فهي: طباخه، شغاله، شراء طلبات المنزل، وتقوم ايضا بنفس عمل الرجل بكفاءة مماثلة أو أفضل، فهي: طبيبه، مهندسه، مدرسه، واستاذة في الجامعة، كما ان عمر المرأة في كل بلاد العالم يزيد من 10-15 سنة عن عمر الرجل.

وأكد عكاشة على ان المرأة نسبة اصابتها بالاكتئاب تتراوح ما بين ١٦ إلى ٢٠٪، فيما تتراوح ما بين ١٠ إلى ١١٪ في عمر الرجل، كما انها تعانى من الاكتئاب بسبب الإجهاض بنسبة ٢٥٪، مشيرا إلى ان الاكتئاب يبدأ في 70% بألآم وأعراض جسدية.

وأشار إلى ان الصحة النفسية هي مرادفة للرضا النفسي، ولجودة الحياة، وأنها أساس الأخلاق، فيما تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بانها القدرة على التكيف مع ضغوط وكروب الحياة بالصمود والمرونة والتحكم في العصبية أي إدارة الغضب.

كما ان الصحة النفسية تشمل القدرة على العمل والعطاء بحب وإتقان، وأن تتواكب القدرات مع التطلعات، وحرية التعبير وأحساس الفرد بأن له قيمة واحترام في المجتمع.