شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في معرض «سباس» الفرنسي للإنتاج الحيواني والداجني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في افتتاح معرض سباس الدولي في فرنساSPACE، بحضور ممثلين من منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من مختلف دول العالم للاطلاع على أحدث التجارب الدولية في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والألبان ومنتجاتها.

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وتفقدت نائب وزير الزراعة أفضل الأنواع والسلالات الفرنسية والأوروبية من الأبقار (الألبان واللحوم) والدواجن والأغنام والماعز ومزارع الأسماك، كما حضرت السباقات الخاصة بين السلالات لاختيار أعلى الإنتاجية لكل من سلالات اللحم وسلالات الألبان أو السلالات ثنائية الغرض لحم ولبن، كما عقدت لقاءات مع شركات الأدوية واللقاحات للتعرف على ما هو جديد في هذا القطاع الهام.

وقالت «محرز»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن معرض سباس يعتبر من أهم المعارض الدولية لجميع الإنتاج الحيواني، حيث يقدم عرضا زراعيا متميزا لجميع الجهات العاملة في مجال صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن المشاركة المصرية تستهدف الاستفادة من خبرات الدولة المتقدمة في مجال الإنتاج الحيواني والداجني لتطوير الإنتاج المصري من الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن المعرض يقدم أحدث العروض الكاملة للمعدات والأجهزة والنظم المزرعة والأعلاف والتغذية المناسبة لكل نوع حيوان وسلالة وأيضا أحدث التقنيات الزراعية، وتطور علم الوراثة، وصحة الحيوان، وزيادة الطاقة الإنتاجية للأبقار الحلابة، ومعالجة النفايات السائلة ويعرض المعرض أيضا أحدث الابتكارات التكنولوجية الحديثة، ويطرح حلولا مبتكرة لأهم القضايا والتحديات المستقبلية لقطاع الثروة الحيوانية.