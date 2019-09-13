شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الإسكندرية»: عودة ترام «894» للعمل بعد إصلاحه في زمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح الترام رقم 894 وإعادته للعمل مرة أخرى بخط ترام المدينة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على نشوب حريق به.

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ونشب حريق محدود، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالترام رقم 894 بمنطقة بحري بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

من جانبه، قال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن عمال ورش كرموز نجحوا في إصلاح الترام في زمن قياسي.

وأضاف مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام، أنه تم دخول الترام للخدمة مرة أخرى بخط المدينة، اليوم، بعد التأكد من كفاءته وسلامة العربات.