شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة والارتقاء بمستوى الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى في تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمطار.

وأوضح المهندس أحمد فوزى، رئيس شركه ميناء القاهرة الجوى، أن هذه المشروعات تشمل تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع دراسة الموقع العام للمطار، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتى تحقق أعلى مستويات التأمين.

وأضاف «فوزى» أنه نظرا لقرب وصول مطار القاهرة إلى 75% من الطاقة الاستيعابية الحالية له، وطبقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى، فقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاثة التابعة للمطار.