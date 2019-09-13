شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود نشب في معرض للأجهزة الكهربائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، الجمعة، على حريق محدود نشب في معرض للأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة الزقازيق، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بنشوب حريق بمعرض للأجهزة الكهربائية والمنزلية، بشارع طلبة عويضة دائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، وبالفحص والمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في جهاز التكييف، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.