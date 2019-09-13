شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح عددا من المساجد فى الشرقية بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عمارة المساجد الحقيقية، سواء كانت مبنى أو معنى لدراسة العلم في مقدمة علامات الإيمان، حيث قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مؤكداً على أن هناك أمانة وضعت في أعناقنا وهى أن نجعل المعني لا يقل شىء عن المبنى بالعلم وقراءة القرآن والدعوة إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف وزير الأوقاف أنه جار توزيع ١١٠٥ أطنان لحوم على ١٠٥ ملايين أسرة مستحقة خصص منها لمحافظة الشرقية ٤٠ طنا تم توزيع الدفعة الثالثة منها وقدرها ٤ أطنان ليصل إجمالي ما تم توزيعه بالمحافظة ١٢ طنا على أن يتم توزيع ٢٨ طنا المتبقية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي بهدف الوصول إلى الأسر المستحقة فعليا وقطع الطريق على تلك الجماعات التي كانت تستغل هذه المواسم واحتياجات المواطن البسيط احتياجاً خاطئاً.

وأكد وزير الأوقاف حرصه الشديد في الفترة الأخيرة على مرافقة فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث، لزيارة المحافظات التي تحتفل بعيدها القومي، بالإضافة إلى قافلة شاملة مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف لنؤكد أن المؤسسة الدينية تعمل على قلب رجل واحد تراعي الدين والإخوة تأكيداً لكلام رئيس الجمهورية عندما، قال في خطابه عام ٢٠١٤ أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة عسكرياً وداخلياً ودعوياً مقدماً الشكر لجميع القيادات الأمنية لجهودها المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

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وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، فإن هناك خطة عمل بالتنسيق بين الوزارات المعنية متمثلة في وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضية والتعليم العالي والثقافة من خلال عقد اجتماعات دورية بمشاركة وكلاء الوزارات بجميع المحافظات لتحقيق أهداف خطة استراتيجية سوف يتم تنفيذها مركزيا لتطوير المناهج من خلال عقد اجتماعات وندوات وقوافل تعليمية شهريا يحاضرها مجموعة من شباب العلماء بكل محافظة وهي لقاءات مشتركة، سواء في الجامعات أو المدارس أو مراكز الشباب تدور حول بناء الشخصية الوطنية وفقه الدولة وفقه الجماعة ومخاطر الإلحاد وحماية دور العبادة وهويتنا الواقية في زمن العولمة لنؤكد أن الدين جزء من الحل ولا يمكن أن يكون جزء من المشكلة وطريقنا هو رد الناس إلى الدين رداً جميلاً.

وقال وزير الأوقاف أن دورنا نصر الدنيا بالدين ولا نخربها باسم الدين كما تفعل الجماعات المتطرفة وهذا ما سيؤكده المؤتمر الدولي المقرر انعقاده الأحد المقبل تحت عنوان عوامل بناء الدول رؤية فقهية عصرية بمشاركة عدد من ضيوف الملتقى من مختلف دول العالم الذين حرصوا على الحضور إلى محافظة الشرقية للمشاركة في افتتاح عدد من بيوت الله وإعمارها مما يعد رسالة للعالم أجمع للرد على أكاذيب الجماعات الإرهابية القائمة على الافتراءات لنؤكد أن مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الأديان وأن الدين لا يقوم صحيحاً ولا مستنيراً، إلا في وطن قوي وأمن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرفقته الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في افتتاح ٢٤ مسجداً بمتخلف مراكز ومدن المحافظة تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ومحمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم «ضيوف مؤتمر الأوقاف الثلاثين» وهم الشيخ نفيع الله عشيروف (روسيا)، الشيخ جانبولات أوختو بابيف (روسيا)، الدكتور محمد البشاري (فرنسا)، والدكتور عبدالله الشيعاني (السعودية)، والدكتور حسان موسى (السويد)، والدكتور مرزوق أولاد عبدالله (هولندا)، والدكتور محمد الشريف (أمريكا)، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي تم افتتاح عدد 24 مسجدا بتكلفة تتخطى 112 مليون جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزهم وفرشهم أمام المصلين من أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.