شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق نقابة الأطباء: 56 قاضيًا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء وعضو لجنة انتخابات التجديد النصفي، إن الانتخابات تتم في 27 مقرا انتخابيا، بحيث يكون لكل نقابة فرعية مقر، وأنه تم الاتفاق مع النيابة الإدارية على مشاركة 56 قاضيا في الانتخابات، بعد أن كان عدد القضاة المشاركين 44 في الانتخابات السابقة.

وأضاف «عبدالحميد» أنه «ستجرى الانتخابات وفق قواعد ثابتة ستوزع على النقابات الفرعية، منعا لحدوث أي خلاف بين رؤساء لجان الانتخابات والقضاة المشرفين، وسيتسلم كل ناخب 7 ورقات منها واحدة للنقيب العام، وأخرى لفوق السن، يختار منهم الناخب 3 أعضاء، وثالثة تحت السن، يتم اختيار 3 منها، ورابعة للقطاع، بالإضافة إلى 3 ورقات لنقيب الفرعية، وورقة لأعضاء النقابة الفرعية تحت السن، والأخيرة لأعضاء الفرعية تحت السن، ويتم الاختيار حسب العدد المحدد للنقابة الفرعية».

وأكد أن اللجنة تتعامل مع المرشحين بصفة فردية، وليس وفقًا للقوائم، حيث إن القوائم المعلنة تأتى في إطار الدعاية الانتخابية للمرشحين، ولا علاقة لها بالجانب الرسمي والإجرائي أو القانوني للانتخابات، مشيرا إلى أن النقابات الفرعية انتهت من تحديد المقار الانتخابية لها، وسيتم الإعلان عنها رسميًا قبل الانتخابات بأسبوع أو أسبوعين، وكذلك يوم إجراء الانتخابات، في جريدتين قوميتين، وأنه سيتم الإعلان عن كشوف الناخبين بالنقابات الفرعية قبل الانتخابات بأسبوع واحد بعد تحديث بيانات قيد الأعضاء، لافتًا إلى أن مندوبي النقابة العامة سيسلمون أوراق التصويت وكشوف الناخبين بالمقار الانتخابية في النقابات الفرعية.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن أوراق التصويت مؤمنة في أظرف مغلقة ومختومة بختم اللجنة العليا، ويتم تسليمها لمقر اللجنة الانتخابية قبلها بيوم واحد على الأقل ولا يقوم بفضها إلا القاضي بحضور مندوبي المرشحين ومندوبي النقابة العامة، وأن اعتماد النتيجة يتم بعد ورود الأصل من محاضر إغلاق صناديق الانتخابات، ويتم ذلك بالتنسيق مع النيابة الإدارية حول إعداد المستشارين والقضاة المشرفين على الانتخابات لضمان الإشراف القضائي الكامل على انتخابات التجديد النصفي.

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وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية من الأطباء تعطي ثقلا للنقابة وللمرشحين الفائزين في الانتخابات لكونها تعبر عن عدد كبير من الأطباء.

وترشح على مقاعد قائمة الاستقلال: حسين خيري على مقعد النقيب، وإيهاب الطاهر ورشوان شعبان وإبراهيم الزيات على مقاعد العضوية فوق السن، وأحمد السيد وشنودة جميل ومحمود عرفة تحت السن، بالإضافة إلى مها جعفر على مقعد قطاع القاهرة، وشيرين غالب على مقعد نقيب أطباء القاهرة.

أما قائمة التقارب، التي يترأسها الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة الحالي، فأبرز مرشحيها: إبراهيم عبدالغني على مقعد نقيب القاهرة، وطارق الخولي على مقعد الجيزة وشمال الصعيد، وشريف عبدالهادي على مقعد نقيب الجيزة.

فيما تضم قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبدالحي لمقعد النقيب، وعلى مقاعد النقابة فوق السن: الدكتور محمد حفني والدكتور أحمد فوزي قاسم والدكتور عبدالحكيم عيسى والدكتور مصطفى عشوب.

وبالنسبة لقائمة «أطباء مصر» التي يرأسها الدكتور أحمد رؤوف، استشاري طب الأطفال والمرشح على مقعد نقيب الأطباء، فتضم كلاً من الدكتور إبراهيم الدسوقي، والدكتور أحمد حمزة، والدكتور خالد سمير، والدكتورة آية نعمان، والدكتور حسن خيري، والدكتور سامي عبدالغفار.