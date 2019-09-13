شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق تاكسي بتهمة التحرش بفتاة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث المرور بمحافظة أسيوط من القبض على سائق تاكسي اتهم في واقعة تحرش بفتاة أثناء نقلها داخل مدينة أسيوط.

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ورصدت متابعة المقدم «ت ا ص» الضابط بإدارة مرور أسيوط لمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شكوى على باسم «م. ر» والتي تحذر فيها من استقلال إحدى سيارات الأجرة، وذلك لقيام قائدها بالتحرش اللفظي ببعض الكلمات الخادشة للحياة أثناء استقلالها للسيارة بناحية شارع المحافظة دائرة قسم ثان أسيوط.

وبعرض المعلومات على اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، أمر بتكليف بسرعة ضبط السيارة وقائدها وفي أقل من 12 ساعة تم ضبط المتهم وتم تحديد هوية صاحبة الصفحة، وتبين أنها تدعي «م ر ف» سن 26 حاصلة على بكالوريوس تجارة.

وبالاتصال الهاتفي بصاحبة الشكوى سالفة الذكر واستدعائها للتعرف على السيارة وقائدها ويدعي «ع. ح. خ» سن 34 سائق مقيم غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط، حيث حضرت المبلغة لقسم ثان أسيوط وتعرفت على السائق والسيارة وتم تحرير المحضر اللازم لها ووجهت اتهام للسائق بالتحرش اللفظي بها. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.