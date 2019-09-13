شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الأسئلة بمبادرة «اسأل الرئيس».. والسيسي: شكرًا لكل من شارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن حساب الرئيس عبدالفتاح السيسي على «تويتر»، الجمعة، غلق باب الأسئلة بمبادرة «اسأل الرئيس». وقال السيسي في حسابه: «شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة (اسأل الرئيس)، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية».

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