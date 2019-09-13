الشرطة تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية بـ 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج وضُبط خلال الحملات بالجيزة عن ضبط 10 أسلحة نارية، 45 قضية اتجار بالمخدرات، 34 قطع سلاح أبيض، 87 قضية تموينية، 17161 مخالفة مرافق، 317 مخالفة مرورية، تنفيذ 10130 حكم قضائي متنوع.

وضُبط بأسوان 10 قطع أسلحة نارية، 25 قضية اتجار بالمخدرات، 40 قضية تموينية، 668 مخالفة مرافق، 1635 مخالفة مرورية، تنفيذ 8003 حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري، 8 قضايا اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، تنفيذ 837 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت الحملات بنطاق مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، 36 قضية اتجار بالمخدرات، 67 قطعة سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 2308 مخالفة مرورية، 217 مخالفة مرافق، تنفيذ 5059 حكم قضائي متنوع.

كما نجحت مديرية أمن الأقصر في ضبط 3 قطع سلاح ناري، 15 قضية تموينية، 1104 مخالفة مرورية، 87 مخالفة مرافق، تنفيذ 863 حكم قضائي متنوع.

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وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط 8 قطع سلاح ناري، 6 قضايا اتجار بالمخدرات، 8 قطع سلاح أبيض، 71 قضية تموينية، 206 مخالفة مرافق، 1459 مخالفة مرورية، تنفيذ 4302 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الحملات في مديرية أمن المنيا عن ضبط21 قطعة سلاح ناري، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 91 قضية تموينية، 942 مخالفة مرافق، 3987 مخالفة مرورية، تنفيذ 1720 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من ضبط 5 قطع سلاح ناري، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 34 قضية تموينية، 379 مخالفة مرافق، 967 مخالفة مرورية، تنفيذ 1308 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت الحملة مديرية أمن سوهاج في عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 6 قطع سلاح أبيض، 45 قضية تموينية، 634 مخالفة مرافق، 709 مخالفة مرورية، تنفيذ 2580 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.