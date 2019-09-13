غلق باب تلقي الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسي يشكر المشاركين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل المواطنين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، غدًا السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".

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