"الدولي للسياحة" يشيد بنمو القطاع في مصر والإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أشادت جلوريا جيڤارا الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في ظل جهود وزارة السياحة المصرية وما تقوم به للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركتها ووزيرة السياحة المصرية في أعمال اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والتي تعقد في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة.

وأكدت "جيڤارا"، أن أولويات وزارة السياحة المصرية، خلال الفترة الماضية كانت وضع رؤية موحدة للقطاع مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص، مشيرة إلى حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

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وأعربت جلوريا جيڤارا، عن رغبتها في تقديم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية، كنموذج للدول الآخرى، وقامت بدعوة وزيرة السياحة المصرية، للمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة في سان خوان، بورتوريكو خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2020، لعرض تجربة مصر للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ليكون نموذجا يحتذى به للدول الأعضاء في المجلس الدولي للسياحة والسفر.

وقالت وزيرة السياحة، إن الوزارة بصدد إصدار تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة قريبًا.

وأعربت، عن سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، لتقديم تجربة وزارة السياحة من خلال إطلاق وتنفيذ محاور واهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة للتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر وذلك في إطار حرص الوزارة على اعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذي يعد محورًا هامًا من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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