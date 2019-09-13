"إجازة السبت وزيادة الضرائب".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن زيادة الضرائب على الأجور، وتفشي وباء "الكوليرا" بالمحافظات، وإلغاء إجازة السبت بالمدارس.

ويستعرض "الخليج 365" الشائعات التي أوضحها مجلس الوزراء:

حرمان جهات من التأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كافة الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقي محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يوم الأحد، الموافق 1 سبتمبر 2019، داخل 7 مستشفيات و4 مراكز و25 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد.

تفشي الكوليرا

أكدت وزارة الصحة، أن مصر خالية تمامًا من أية أمراض وبائية، سواء "الكوليرا" أو غيرها، مُشيرةً إلى أن الوزارة بها برنامج "ترصد وبائي" يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد، من خلال فحص جميع الركاب القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

وأكدت الوزارة، توفيرها فرقًا مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلًا عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة، لافتةً إلى أن البرامج الوقائية تلزم المصريين بالحصول على التطعيمات قبل السفر من مصر، منعًا لنقل الأمراض، بالإضافة إلى أن الحجر الصحي بالمطارات والموانئ لديه غرف عزل لمنع التفشي الوبائي.

زيادة الضرائب

أكدت وزارة المالية عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند.

وأوضحت "المالية" أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقًا لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1،5 في الألف حتى 16 مايو 2020.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين.

توقف بناء مدارس

أكدت وزارة التربية والعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما تردد حول توقف بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها، مُوضحةً استمرار الوزارة في بناء المدارس، ومن المُقرر افتتاح وتشغيل 11 مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وأضافت الوزارة، أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت نحو 134.8 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ وتسليم نحو "807" مشروعات بإجمالي عدد" 13193" فصلًا خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، وجارِ العمل حاليًا في "1047" مشروعًا بإجمالي "16805" فصول، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد "537" مشروعًا بإجمالي "8634" فصلًا، لافتةً إلى أنه يتم حاليًا التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد "8000" فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

المونوريل باهظ التكلفة

أكدت وزارة النقل، أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.

وأضوحت الوزارة، أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" تُقدر بـ2،695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2،217 مليار يورو.

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ولفتت إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم، مُضيفةً أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.

القطاع الخاص والتأمين الصحي

أكدت وزارة الصحة، أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تستهدف العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة.

تراجع الصادرات الزراعية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عدم صحة تراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 مُشيرةً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية يناير حتى 4 سبتمبر الحالي.

تأجيل الطروحات الحكومية

أكدت وزارة المالية، أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة.

وأوضحت وزارة المالية، أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في بداية مارس 2019.

ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

أدوات مدرسية ضارة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لاستيراد أي أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ.

وقالت الوزارة، أن كافة الأدوات المدرسية المتداولة بالأسواق سواء المستوردة أو المُصنعة محليًا آمنة تمامًا على صحة التلاميذ ولا تتسبب في أي أمراض، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.

إلغاء إجازة السبت

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020.

وأكدت وزارة التعليم، أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.