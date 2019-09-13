أخبار مصر | محافظ القاهرة: نقضي على العشوائيات لإنشاء مناطق سكنية حديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: نقضي على العشوائيات لإنشاء مناطق سكنية حديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة.
وأشار المحافظ بأن أعمال الإزالة بمنطقة ترعة الطوارئ، تجري علي قدم وساق، وانه تم نقل عدد 795 أسرة حتي الان من المستحقين إلي مشروع أهالينا، وجاري تسكين باقي الاسر طبقا لانتهاء اجراءاتهم.
وفي منطقة الحكر القديمة بالشرابية فقدم الانتهاء تماما من ازالة كافة العقارات المنطقة والبالغ عددها 250 عقار ومخزن تقريبا، وتم تعويض كافة السكان المستحقين بها بعدد 794 أسرة بمشروع المحروسة 1، وسوف يتم استغلال المنطقة والبالغ مساحتها حوالي 5.9 فدان، والتي تم اخلائها من مخلفات الهدم، لإقامة منشئات خدمية كمجمع مدارس ومركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجاري ومسطحات خضراء لخدمة أهالي المنطقة.
وجاري الإعداد لإزالة حكر الساكيني الجديد والبالغ مساحتها 4.5 فدان تقريبا وتضم 165 عقار ومخزن وسيتم ازالتهم ونقل سكانها إلي مشروع المحروسة 1 طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.
وأضاف المحافظ بأن تم عودة 533 أسرة من سكان تل العقارب سابقا (روضة السيدة حاليا) بعد الانتهاء من تنفيذها وفرش جميع وحداتها بالكامل، وكانت المحافظة قد كانت باستضافة شباب المنطقة بمساكن المحافظة بمدينة اكتوبر لحين انتهاء المشروع وعودتهم اليه وجاري تسكين باقي المستحقين تباعا.
وصرح المحافظ بأن الاعمال الجاري تنفيذها حاليا بمنطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ في اطار المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط وسور مجري العيون وتحويله الي مزار سياحي، نظرا لتميزها كمنطقة تراثية وسياحية تضم متحف الحضارة وسور مجري العيون وبحيرة عين الحياة وبالقرب من منطقة الفسطاط الاثرية ومسجد عمرو بن العاص والكنائس القديمة والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.
فقد تم الانتهاء من ازالة عقارات منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والتي تبلغ مساحتها 3،2 فدان تقريبا وتضم 205 عقار تم تعويض سكانها والبالغ عددها 70 اسرة، وتسكينهم بأحد مشروعات المحافظة بمدينة 6 اكتوبر، بالإضافة الي تعويض 76 اسرة عن مقابرهم بمنطقة عين الحياة والتي استلزم نقلهم لاستكمال اعمال محور الكوبري الجديد، والذي يربط منطقة متحف الحضارة بالاوتوستراد وتم تسليمهم المقابر الجديدة ونقل رفات اهاليم بمعرفتهم.
وفي منطقة أكشاك ابو السعود تم ازالة 463 عقار ونقل وتسكين 673 اسرة لمشروع الاسمرات 3 وإخلاء المنطقة البالغ مساحتها حوالي 8 أفدنة تقريبا.
وكذلك في منطقة المدابغ تم هدم 260 مدبغة و40 مصنع غراء وتعويض مالكيها ومتبقي حوالي 30 مدينة ومصنع غراء وسيتم الانتهاء منها خلال الايام القادمة، بالإضافة الي استكمال اعمال ازالة اخري بالمنطقة المحيطة بها طبقا لتوجهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتعويض سكانها طبقا لكشوف الحصر.