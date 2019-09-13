أخبار مصر | محافظ القاهرة: نقضي على العشوائيات لإنشاء مناطق سكنية حديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: نقضي على العشوائيات لإنشاء مناطق سكنية حديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أجهزة المحافظة في القضاء علي المناطق العشوائية من الدرجة الأولي والثانية خلال الشهور الماضية، لاستكمال خارطة طريق لإنشاء عدد من المجتمعات السكنية الحديثة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع، لنقل سكان تلك المناطق إلي وحدات سكنية أمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلي مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين.

ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة.

وأشار المحافظ بأن أعمال الإزالة بمنطقة ترعة الطوارئ، تجري علي قدم وساق، وانه تم نقل عدد 795 أسرة حتي الان من المستحقين إلي مشروع أهالينا، وجاري تسكين باقي الاسر طبقا لانتهاء اجراءاتهم.

وفي منطقة الحكر القديمة بالشرابية فقدم الانتهاء تماما من ازالة كافة العقارات المنطقة والبالغ عددها 250 عقار ومخزن تقريبا، وتم تعويض كافة السكان المستحقين بها بعدد 794 أسرة بمشروع المحروسة 1، وسوف يتم استغلال المنطقة والبالغ مساحتها حوالي 5.9 فدان، والتي تم اخلائها من مخلفات الهدم، لإقامة منشئات خدمية كمجمع مدارس ومركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجاري ومسطحات خضراء لخدمة أهالي المنطقة.

وجاري الإعداد لإزالة حكر الساكيني الجديد والبالغ مساحتها 4.5 فدان تقريبا وتضم 165 عقار ومخزن وسيتم ازالتهم ونقل سكانها إلي مشروع المحروسة 1 طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.

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