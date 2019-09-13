أخبار مصر | وزير القوى العاملة يكرم "عبدالكريم" لجهوده طوال حياته الوظيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يكرم "عبدالكريم" لجهوده طوال حياته الوظيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وزير القوى العاملة محمد سعفان، على تكريم جمال عبدالكريم أحد العاملين بالوزارة لبلوغة سن التقاعد.

ومنح وزير القوى العاملة، العامل شهادة تقدير وهدية رمزية مناسبة، وذلك تكريمًا لما قدمه للوزارة خلال فترة عمله طوال حياتة الوظيفية.

وأشاد سعفان بما قدمه "عبد الكريم" من جهود حثيثة طوال فترة عمله بالوزارة، وإقباله الشديد على العمل بكل حب وتفان وإخلاص، كنموذج يحتذى به، وقدوة لشريحة كبرى من الموظفين، موجها رسالة لجميع الموظفين مفادها: "أخلصوا في أداء أعمالكم بكل تفانٍ واجتهاد ".

وقال وزير القوى العاملة، إن تكريم المحالين على المعاش يأتي فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع جميع العاملين، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق فى حياته المقبلة الجديدة التي يسعى فيها الإنسان إلى تعويض ما فاته خلال فترة عمله، في جميع علاقاته الاجتماعية والإنسانية، وعلاقته بربه، متمنيًا له تحقيق كل ما يصبو إليه في الفترة المقبلة من حياته، مقدمًا له الشكر على المجهودات التى بذلها خلال فترة عملهم والتى تعد خدمة للوطن.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح في عيد العمال الماضي نوط الامتياز لـ "جمال عبد الكريم" على إسهامه فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغله لوظيفته.

وبدأ "عبد الكريم" عمله بوزارة القوى العاملة في يونيو 1982، بإدارة تراخيص عمل الأجانب، واستمر بها حتى تم ترشيحه للعمل بمكتب الوزير من عام 1986 حتى الآن لكفاءته وتميزه واعتزازه بعمله وإخلاصه فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

وفي نفس الإطار، أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "اعرف نفسك" بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع المنشآت بأنحاء الجمهورية، وتصحيح أوضاع السلامة والصحة المنية بالتعاون مع أصحاب المؤسسات.

ووصلت المبادرة للعديد من المحافظات وآخرها محافظة الإسكندرية، لتوعية المنشآت التي تعمل في مجال البتروكيماويات، ونعرض لكم أهم ما توفره المبادرة للعاملين:

- نشر ثقافة السلامة بين العاملين بالمنشآت

Advertisements

- كيفية السيطرة على الحرائق

- التعريف بمخاطر البيئة

- التعامل مع خطة الطوارئ

- التعريف بالقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

- خفض معدلات الإصابة

- تأمين بيئة العمل

- رفع المستوى الثقافي للعمال

- تفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر

