أخبار مصر | ندوة لتعزيز حقوق طرفي العملية الإنتاجية بـ"قوى عاملة الإسكندرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة لتعزيز حقوق طرفي العملية الإنتاجية بـ"قوى عاملة الإسكندرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أهمية وضرورة ضبط واستقرار سوق العمل، من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال، لتعزيز حقوق الطرفين في العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة تثقفية بالشركة الأوروبية للأدوية، للحديث عن واجبات وحقوق العمال وتعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل، وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003.

وذلك من خلال فريق عمل مكتبي تفتيش والسلامة والصحة المهنية بالعامرية، حيث تم مناقشة أهمية ودور مكاتب العمل في تحقيق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، وتوضيح حقوق وواجبات العمال بداية من تحرير عقد العمل وأهمية حصول العامل على نسخة من العقد، وحقه فى الأجر والإجازات بأنواعها والراحة الأسبوعية وحق العامل في حالة عمله خلال العطلات الرسمية أو ساعات العمل الإضافي، وكيفية احتساب الأجر عليها.

كما تم تناولت الندوة واجبات العمال كما ورد بالمادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وضرورة تنفيذ أوامر صاحب العمل واحترام رؤسائه فى العمل وحسن معاملة عملاء صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل، ومواعيد العمل، بالإضافة إلى المحظورات على العمال التي وردت بالمادة 57 من نفس القانون.

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وكان يديرها عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، حيث اختتمت الندوة بتوجيه الشكر للعمال وإدارة الشركة على تعاونهم، وذلك بحضور نشأت عبد الحليم مدير مكتب تفتيش العمل، والمهندسة أميرة متولى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية، وعادل السيد، وحازم عبد المحسن، والمهندسة مروة فرج المفتشين بالمكتبين.

وفي نفس الإطار اختتمت أعمال مبادرة "اعرف واحمي نفسك"، بمدينة الإسكندرية والتي تهدف إلى توعية المنشآت بقطاع الكيماويات والبترول على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة المهنية، والتي شارك فيها نحو 100 عاملا بشركه سيدي كرير للبتروكيماويات" سيدبك".

حضر ملتقي السلامة والصحة المهنية مبادرة "أعرف أحمي نفسك" عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والكيميائي محمد شعبان مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ومجموعه من الشركات.

وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

