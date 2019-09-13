مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 232 قطعة سلاح ناري و311 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 232 قطعة سلاح ناري و311 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 232 قطعة سلاح ناري بحوزة 202 متهم) وذلك على النحو التالي:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

(27) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(50) بندقية خرطوش.

(18) طبنجة.

(135) فرد محلي.

(25) خزينة متنوعة.

(345) طلقة مختلفة الأعيرة.

(287) قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (84703) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي:



(380) حكم جناية.

(24412) حكم حبس جزئي.

(4615) حكم حبس مستأنف.

(43628) حكم غرامة.

(11668) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط ( 311) قضية مخدرات بحوزة ( 329) متهم، ضُبط خلالها الآتي:



كمية من مخدر البانجو وزنت ( 62،093 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 22،024 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4،258 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 370 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،880 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 160 جرام).

عدد (4987) قرص مخدر.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيلًا عصابيًا، ضما (5) متهمين، ارتكبوا (6) حوادث متنوع.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (64) متهما.

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في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (37) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (443) دراجة نارية مخالفة.



في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 2 دراجة نارية ).



في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط (30443) مخالفة مرورية (5554) قضية مرافق، (64) قضية بيئة.



في مجال فحص السائقين: فحص (167) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (15) منهم.



في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (40) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.