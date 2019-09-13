مصر | بـ"بندقية خرطوش ونصف كيلو استروكس".. القبض على "ديلر أكتوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بندقية خرطوش ونصف كيلو استروكس".. القبض على "ديلر أكتوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي وبحوزته سلاح ناري ونصف كيلو مخدر الاستروكس، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر مفادها تواجد أحد العناصر الإجرامية بنطاق القسم، وحيازته أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والرائد معتصم رزق معاون مباحث القسم، والقبض عليه وبحوزته بندقية خرطوش، 10 طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 500 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 31 متهما – 29 اتجار- تعاطي – 1645 جرام حشيش – 195 أقراص مخدرة – 730 جرام إستروكس – 518 جرام هيروين – جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 4 متهم –3 دفاع عن النفس – 2 طبنجه عيار 9 مم – فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة - 2 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.