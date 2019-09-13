مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررارت الرسمية بالأزبكية

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وضبط بحوزتهما (بندقية خرطوش - خطابات - توكيلات منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - وجميعهم مـزورين).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين (حاصل على بكالوريوس– زوجته "بدون عمل"- مقيمان حدائق الأهرام الجيزة)،

واعترف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازتهما لباقي المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (شخص آخر بالمعاش - مقيم بمحافظة الشرقية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" بالسجن 10 سنوات)، وأمكن ضبطه وبحوزته (كارنيه منسوب صدوره لجهة حكومية - رخصة قيادة - توكيلات منسوب صدورها لجهات مختلفة "جميعهم مزورين")، واعترف بتحصله على التوكيلات المضبوطة بحوزته من (مطبعجي - مقيم بمحافظة الجيزة، مسجل خطر سرقات عامة، سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "سرقة تيار كهربائي، ضرب، تبوير أرض").

وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية: عدد (20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة "وجميعهم مقلدين" - عدد 6 مطبوعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة - عدد 17 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة).