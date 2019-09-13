مصر | بلاغ للنائب العام من إحدى الأمهات لإنقاذ طفلتها من الموت: "هربها برا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام من إحدى الأمهات لإنقاذ طفلتها من الموت: "هربها برا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت منال سمير، ببلاغ للنائب العام عقب تقدمها بشكوى للمجلس القومي للمرأة مطالبة بإنقاذ حياة ابنتها الصغيرة من الموت المحمتل بسبب أفعال طليقها الذي خطف البنت عقب إجراءها عملية قلب مفتوح وسافر بها إلى الخارج وسجل فيديوهات للصغيرة، وقام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وتتضمنت الفيديوهات حديثا موجها لأمها بطريقة غير لائقة وسخرية حيث قالت لأمها: "إيه اللي بتعمليه ده بتدوري عليا ليه أنا لما بشوف اللي بتكتبيه على الفيس بوك بضحك، هو أنا عايشه مع حد غريب أنا عايشه مع بابا اللي بحبه من كل قلبي وعايزة أعيش معاه ومش عايزة أرجع للأيام السودة اللي كنت عايشه فيها معاكي".

وتحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة بعد تداول الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الأب بتهمة استغلال طفلة.

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وتقول منال: "خطف ابنتي يوستينا المريضة الضعيفة قليلة الحيلة انتقاما مني بعد ما قمت بإقامة دعوى خلع حصلت فيها على قرار قضائي بالتطليق خلعا، وحضانة الطفلة تظل للأم"، مشيرة إلى أنه قد تم فصله من وزارة الداخلية منذ أكثر من عام بعد اتهامه بسوء السلوك والاشتباه بوجود علاقة مع البؤر الإرهابية وتسجيله لزملائه ورؤسائه.

وتضيف منال: "طالبت بالخلع بسبب معاملته غير الآدمية لي شخصيا ولأطفالنا بأخص يوستينا لأنها مريضة ولأن بهذه الطريقة يحرق قلبي على طفلتي الصغيرة، امتنع عن إعطائها الأدوية والتي تبلغ 12 جرعة دواء في اليوم، ابنتي بدأت حالتها في التدهور السريع لعدم متابعتها الطبية هذا بالإضافة إلى أنه يعرضها لخطر السفر بطريقة غير شرعية عن طريق التسلل من الحدود المصرية والهروب خارج مصر".

وأشارت إلى أن الطفلة ممنوعة من السفر بسبب مرضها، مفسرة كلمات ابنتها في الفيديوهات التي تم تداولها على الفيس بوك بإنها تحت التهديد أو الضرب من والدها أو الخوف منه بسبب ما رأته من معاملة.

وبعد نوبة بكاء قالت الأم: "حرام عليك كفاية استغلال للبنت الصغيرة البنت بتحتضر حرام عليك صحتها، حسبي الله ونعم الوكيل فيك بنتي بتموت".