مصر | شرطة البيئة والمسطحات تواصل جهودها في ضبط المخالفات خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى (الجيزة، القليوبية).. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي.

فى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة

ضبط ( 2 مصنع – 3 شركات ) لتصنيع المواد الغذائية بمضبوطات بلغت (235،67 طن ) مواد غذائية مجهول المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وفى سياق منفصل: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

أسفرت جهودها خلال 72 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 121 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة.

فى مجال ضبط المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة ضبط 4 مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية "دون ترخيص" لإستخدامها مواد مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية، بمضبوطات بلغت 40000 طن مواد خام ومنتج نهائى.

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وفى مجال ضبط قضايا الطب البيطرى ضبط 5 ثلاجات لحفظ مصنعات اللحوم وأسماك الجمبرى، 3 مصانع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن والمواد الغذائية، بإجمالى مضبوطات بلغت 12،310 طن من اللحوم والدهون والدواجن ومصنعاتها وأسماك الجمبرى غير مدون عليها بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الأدمى.

وفى مجال تأمين الإزالات تأمين تنفيذ 87 قرار إزالة لتعديات واقعة على منافع الرى والصرف بإجمالى 9194 مترًا، وكذا الأراضى الزراعية بإجمالى 31 قيراطًا و516 سهمًا.

فى مجال حماية البيئة والصحة العامة