مصر | بـ"آلة حادة".. التحقيق مع عاطل لسرقته 6 شقق سكنية في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"آلة حادة".. التحقيق مع عاطل لسرقته 6 شقق سكنية في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لسرقته 6 شقق سكنية بعد التأكد من عدم وجود سكانها في وقت ارتكاب الجريمة، بمنطقة إمبابة، بأسلوب كسر الأبواب باستخدام آلة حادة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه يستهدف الشقق السكانية الخالية من المقيمين ويقوم برصد تحركاتهم، حتى يقوم بالسرقة عن طريق استخدام آلة حادة في كسر الأبواب، ويستولي على محتويات الشقة من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية وشاشات تليفزيون وهواتف محمول، ويقوم ببيعها لأصحاب المحلات وعقب القبض عليه أرشد على المسروقات لدى عملائه، فيما وجهت له تهمة السرقة.

وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط عاطل، بسرقة عدد من الشقق السكنية.

وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بسرقة 6 شقق سكنية، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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وكما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على هارب من 103 أحكام قضائية، بنطاق مركز أوسيم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم مجدي موسى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها تواجد هارب من 103 أحكام قضائة داخل احدي الشقق السكنية بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث المركز، من القبض عليه.

وبمواجهته أقر بالاحكام الصادرة ضده، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

