مصر | "تهريب البضائع الجمركية والآثار".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهريب البضائع الجمركية والآثار".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب ضبط خلالها (مستحضرات تجميل – أجهزة بلاى ستيشن – كاميرا إكس بوكس – زيت شيش إلكترونية – لفائف بلاستيكية – مواد غذائية، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 1،157،688 مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا ).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 3 قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة "203،210 مائتان وثلاثة ألف ومائتان وعشرة جنيهًا.



في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط عدد 13 قطعة عملات معدنية من البرونز والنحاس والفضة ترجع للعصر الروماني اليوناني.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد 52 قضية جنائية، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، سرقة في مجال الأمن العام: ضبط عدد 52 قضية جنائية، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، سرقة في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 833 مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: ضبط عدد 226 محكوم عليهم فى قضايا متنوعة.



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت (200) قرص مخدر.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية (تزوير إقامة – تزوير تأشيرة السفر).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.