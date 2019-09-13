مصر | "تهريب البضائع الجمركية والآثار".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهريب البضائع الجمركية والآثار".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب ضبط خلالها (مستحضرات تجميل – أجهزة بلاى ستيشن – كاميرا إكس بوكس – زيت شيش إلكترونية – لفائف بلاستيكية – مواد غذائية، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 1،157،688 مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا ).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 3 قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة "203،210 مائتان وثلاثة ألف ومائتان وعشرة جنيهًا.
في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط عدد 13 قطعة عملات معدنية من البرونز والنحاس والفضة ترجع للعصر الروماني اليوناني.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 52 قضية جنائية، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، سرقة
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 833 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: ضبط عدد 226 محكوم عليهم فى قضايا متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت (200) قرص مخدر.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية (تزوير إقامة – تزوير تأشيرة السفر).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
فيما تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس أجنبية الصنع- مستلزمات طبية – عقاقير طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (737،268– سبعمائة سبعة وثلاثون ألفًا ومائتى ثمانية وستون جنيهًا ).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ("57،800 سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة جنيهًا مصريًا).
في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية: ضبط (1) قضية قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره (365،399 ثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة تسعة وتسعون جنيهًا مصريًا).
في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (3) قضايا متنوعة بمضبوطات بلغت (49) قطعة سلاح أبيض وأجزاء سلاح نارى.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية جنائية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، تزوير، إنتحال شخصية، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة كابلات كهربائية).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (862) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: ضبط عدد (219) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1،500 كيلو جرام ).
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية (تزوير تأشيرات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.