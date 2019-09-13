مصر | الداخلية تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي:
نطاق مديرية أمن الدقهلية
ضبط عدد 3 قضايا لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص".
ضبط عدد 4 قضايا مركب وفلوكة "بدون ترخيص".
إزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائي ببحيرة المنزلة بمساحة 2 فدان.
تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 7000 متر.
نطاق مديرية أمن دمياط
ضبط عدد 40 متر غزل شرك طير مخالف.
ضبط عدد 65 متر غزل تحاويط مخالف.
ضبط عدد 85 وحدة غرائز خشبية.
ضبط عدد 32 جوبية مخالفة.
نطاق مديرية أمن بورسعيد
تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 88 ألف متر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن " الدقهلية، دمياط، بورسعيد".
وكثفت مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" تواجدها الأمني بنطاق "بحيرة المنزلة" بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يُخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.
ونجحت مديرية أمن الدقهلية في ضبط قضيتين مركب وفلوكه "بدون ترخيص"، وقضية لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص"، وضبط قضية ضُبط خلالها 85 شيكارة سمك مُجفف، وتأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة "7 آلاف متر".
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في إزالة 45 مترا غزل شرك طير مخالف، وإزالة 37 مترا غزل تحاويط مخالف، وإزالة 58 مترا وحدة غرائز خشبية، وإزالة 25 جوبية صيد مخالفة.
وأسفرت الحملات بمديرية أمن بورسعيد عن تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 65 ألف متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.