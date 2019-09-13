مصر | الداخلية تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) تكثيف تواجدها الأمني بنطاق (بحيرة المنزلة) بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي:



نطاق مديرية أمن الدقهلية

ضبط عدد 3 قضايا لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص".

ضبط عدد 4 قضايا مركب وفلوكة "بدون ترخيص".

إزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائي ببحيرة المنزلة بمساحة 2 فدان.

تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 7000 متر.



نطاق مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 40 متر غزل شرك طير مخالف.

ضبط عدد 65 متر غزل تحاويط مخالف.

ضبط عدد 85 وحدة غرائز خشبية.

ضبط عدد 32 جوبية مخالفة.



نطاق مديرية أمن بورسعيد

تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة 88 ألف متر.

Advertisements



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن " الدقهلية، دمياط، بورسعيد".