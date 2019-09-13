مصر | "قلب من حجر".. يطعن شقيقه بـ"سكين" ويرميه من الطابق الخامس بالمرج

وتلقى قسم المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة نيجيري الجنسية قتل على يد شقيقه وصديقه بسلاح أبيض وألقائه من الطابق الخامس، وذلك أثناء معاتبتهما للمجني عليه بسبب سرقته هاتف محمول ملك المتهم الثاني.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث، أن المتوفى قاما بسرقة هااتف صديق شقيقه، وعندما علم شقيقه الأمر ويدعى كريم قاما بمعاتبته وطعنه بسلاح أبيض "سكين"، وقاما بإلقائه من الدور الخامس بشرفة المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل نيجري الجنسية يدعى جودو تشانجو، 15 سنة، وبها كسور بمختلف الجسم وطعن بسلاح أبيض.

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وبتكثيف التحريات وأعداد الاكمنه اللازمة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأنهما عندما علما باختفاء الهاتف المحمول، قاما بسؤال المجني عليه اعترف بسرقته فقاما بمعاتبته ثم تطورت إلى مشاجرة بينهما وقاما على الفور بطعنه بسلاح أبيض "سكين" أدى إلى وفاته في الحال، وإلقائه من الدور الخامس خشية افتضاح أمرهم.