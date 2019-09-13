مصر | "قلب من حجر".. يطعن شقيقه بـ"سكين" ويرميه من الطابق الخامس بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قلب من حجر".. يطعن شقيقه بـ"سكين" ويرميه من الطابق الخامس بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت التحريات الأولية للمباحث، أن المتوفى قاما بسرقة هااتف صديق شقيقه، وعندما علم شقيقه الأمر ويدعى كريم قاما بمعاتبته وطعنه بسلاح أبيض "سكين"، وقاما بإلقائه من الدور الخامس بشرفة المنزل.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل نيجري الجنسية يدعى جودو تشانجو، 15 سنة، وبها كسور بمختلف الجسم وطعن بسلاح أبيض.
وبتكثيف التحريات وأعداد الاكمنه اللازمة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأنهما عندما علما باختفاء الهاتف المحمول، قاما بسؤال المجني عليه اعترف بسرقته فقاما بمعاتبته ثم تطورت إلى مشاجرة بينهما وقاما على الفور بطعنه بسلاح أبيض "سكين" أدى إلى وفاته في الحال، وإلقائه من الدور الخامس خشية افتضاح أمرهم.
وكما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بقيام سيد م وشهرته "سلاكه"، عاطل، بقتل "محمود. م"، شقيق زوجته، طعنا بسلاحه الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.