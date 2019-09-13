شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال «IBDL»، برئاسة الدكتور خالد خلاف، لتقديم برامج تدريبية ومنح شهادات للمتدربين بتصديق واعتماد دولي من معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال رئيس جامعة القاهرة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للحصول على الإعتماد الدولي للبرامج والأنشطة المقدمة والمعتمدة دوليًا، والتي تساعد الطلاب على الإلمام بالمهارات المطلوبة والمؤهلة للتوظيف وإيجاد فرص عمل لائقة، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تخريج طالب ذو مواصفات تواكب سوق العمل الدولي.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال «IBDL» أن يتم اعتماد حاضنة الأعمال بالكلية كمركز معتمد وشريك استراتيجي لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال «IBDL» في جمهورية مصر العربية، وتتضمن الاتفاقية الترخيص لمؤسسة «IBDL» لتقديم برامج تدريبية ومنح شهادات للمتدربين بتصديق واعتماد دولي من معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السعيد، أن المتقدم بالبرنامج يمنح بعد اجتياز الاختبار شهادة دولية معترف بها عالميًا وهي شهادة «الرخصة الدولية لقيادة الأعمال» معتمدة من مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال «IBDL» وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية. كما تم الاتفاق على أن يتم عقد الدورات التدريبية والاختبارات بمقر الحاضنة وأن تقوم مؤسسة «IBDL» بالإشراف الفني على جودة العملية التدريبية من خلال زيارات تفقدية، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال نشأت بهيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 لتكون أهم المؤسسات الدولية رفيعة المستوى، والتي تمنح الإعتماد الدولي للعديد من البرامج التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الحكومية مثل مهارات القيادة، والتعليم التنفيذي والإحترافي، وأساسيات الأعمال واحترافها.