شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إنشاء 1200 مدرسة قرآنية لتعليم أحكام تلاوة القرآن بالتجويد والترتيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، لقاء موسع بعدداً من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور سعيد مهران نائب شيخ الأزهر، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد رضا الحسينيى المستشار العسكري للمحافظة، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية وعدداً من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم.

أكد الوزير أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإهتمام والعناية بدور العبادة من المساجد والكنائس فقد قامت الوزارة خلال الـ 5 سنوات السابقة بإقامة 2500 مسجد شاملة إحلال وتجديد وصيانة، بالإضافه إلى 500 مسجد هذا العام بتكلفة 600 مليون جنية، وأكد وزير الأوقاف أن هناك أضعاف هذه المساجد تم بنائها وإحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية، مشيراً إلى أن الشرقية اليوم تشهد إفتتاح 24 مسجد منها 6 مساجد على نفقه الوزارة و18 مسجد مقامة بالجهود الذاتية لتمثل صروحاً إسلامية تنطلق منها رسالة الإسلام الوسطية وتعاليم الدين السمحه.

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وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تولي إهتماماً بمدارس تحفيظ القرآن، مشيراً إلى أنه مستهدف إنشاء 1200 مدرسة قرآنية لتعليم النشء أحكام تلاوة القرآن بالتجويد وترتيل وكذلك حفظة بالقراءات المختلفة، لافتاً إلى أنه تم إفتتاح أكثر من 1050 مدرسة وتحظى محافظة الشرقية بـ 46 مدرسة قرآنية، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه للإنتهاء من من فرش المساجد العام الماضي على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواجهة الإرهاب مواجهة شاملة عسكرياً وأمنياً وفكرياً بدأت الوزارات المعنية من الأوقاف – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – الثقافة من وضع خطة عمل لتنظيم ندوات لطلاب الجامعات ورواد مراكز الشباب وطلاب المدارس للتحدث عن بناء الشخصية الوطنية وللتعريف بمخاطر الإلحاد وكيفية الحفاظ على دور العبادة لمواجهة التطرف والوصول إلى التدين الصحيح الذي يحث على الفضيلة والعمل الصالح ويبني الوطن.

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بدورمدير مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.