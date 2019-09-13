شكرا لقرائتكم خبر عن ٤ وزراء ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور سعيد مهران نائب شيخ الأزهر، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية مساعد وزير الداخلية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد رضا الحسينيى المستشار العسكري للمحافظة، ونواب البرلمان، والقيادات التنفيذية والأمنية، وعدداً من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم والمواطنين صلاة الجمعة بمسجد الفتح بميدنة الزقازيق وذلك في إطار إحتفالات الشرقية بعيدها القومي.

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قام بإلقاء خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحدث فيها عن فضل العلم ومنزلة العلماء، مؤكداً على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لحماية الشباب من الأفكارالمتطرفة والهدامة التي تضر المجتمع والتصدي لخطرالإرهاب ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي إبن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد مطالباً بالحرية والكرامة.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم خلال شهر سبتمبر إفتتاح عدداً من المساجد والمشروعات التنموية والخدمية بمختلف قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء- الطرق- الصحة – التعليم – الإسكان) بتكلفة تتخطى مليار و145 مليون جنية، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.