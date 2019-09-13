شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة أعضاء مركز الأرز الأفريقي لمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم وفد أفريقي من مركز الأرز الأفريقي زيارتهم إلى مصر بجولة تفقدية لحصاد الأرز في محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، والدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور محمود أبويوسف، رئيس قسم الأرز، والدكتور هاني البرهامي، مدير محطة بحوث سخا.

وأشاد الوفد بدور مصر في البحوث العلمية التطبيقية في مجال استنباط أصناف من المحصول ذات إنتاجية مرتفعة مقارنة بالأصناف التقليدية.

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وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المشاركين في الاجتماع التشاورى الحادى عشر لمركز الأرز الأفريقى والذى يعقد في القاهرة حاليا ويضم ممثلين من 27 دولة أفريقية يتقدمهم د. هارولد ماكولى، رئيس مركز الأرز الأفريقى، والدكتور مورل، رئيس مركز الأرز الدولى بالفلبين، ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية بالدول الأعضاء، قاموا بزيارة مركز بحوث الأرز سخا بمحافظة كفر الشيخ، حيث تفقدوا حقول التجارب البحثية لبرنامج الأرز ونظم إنتاج الأرز الهجين والتقاوي، وكذلك حضور يوم حصاد التقاوي لأصناف الأرز بمحطة بحوث سخا.

وأضاف «سليمان» أن الضيوف الأفارقة أشادوا بالتقدم الذي شهدته مصر في مجال زراعة الأرز، وطلبوا بتوطيد هذه العلاقة من خلال اتفاقيات لتحسين إنتاجية الأرز في دولهم، وذلك عن طريق زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وتقليل كمية الأرز المستوردة للقارة لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للشعوب الأفريقية من خلال الاستفادة من الأصناف المصرية مع الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة.

وأشاد رئيس مركز البحوث بكلمة وزير الزراعة أمام الاجتماع التشاورى بالتأكيد على التعاون بين مصر والقارة الأفريقية في مجال البحوث العلمية التطبيقية، موضحا أن أعضاء الوفد الأفريقي أكدوا على أهمية زيادة عدد الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة خصوصا دورات إنتاج تقاوى ذات صفات جودة عالية من أصناف الأرز.

أعضاء مركز الأرز الأفريقي يتفقدون حقول الأرز الأرشادية بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ

أعضاء مركز الأرز الأفريقي يتفقدون حقول الأرز الأرشادية بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ