شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تواجه نوبات تلوث الهواء الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارا لجهود وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة قامت الوزارة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة من تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث تمكنت من التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد ١٦٦٥ منشأة صناعية تبين مخالفة عدد ٣٠٤ منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من ناحية أخرى، تم بالتعاون مع وزارة الزراعة تجميع ما يقرب من ٢٤٢٨٨ طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها ٢٤٨ وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلاً من حرقه، وتم تحرير عدد ٢٢محضرا للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

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وقامت فرق الوزارة بفحص عدد ٨٠١٧ مركبة من خلال تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حيث تبين مخالفة عدد ١٦٧٧ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار الدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ عدد ٨٢٨ ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء ولا تزال الجهود مستمرة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640.