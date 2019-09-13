شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ومحافظ البحر الأحمر يعلنان ربط مدينة القصير بالشبكة القومية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إطلاق التيار في محطة محولات القصير وربط المدينة بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة بتكلفة بلغت 170 مليون جنيه.

شارك في إطلاق التيار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم تنفيذ مخطط شامل لتوصيل وتأمين التيار في مناطق الساحل الغربي لقناة السويس، وتضمن المخطط إنشاء محطة محولات القصير جهد 66/22 كيلو فولت قابلة للتوسيع بجهد 220 كيلو فولت بتكلفة 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة وتأمين التيار لها بصفة دائمة، وإنشاء خط كهرباء من مدينة سفاجا وحتى مدينة القصير بطول 130 كم جهد 220 كيلو فولت، وتوفير محطة محولات متنقلة.

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وأضاف أنه تم البدء في إنشاء خط كهرباء هوائي من مدينة القصير وحتى مدينة مرسى علم وبرنيس بطول حوالي 285 كم وبجهد 220 كيلو فولت بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، كما تمت توسعة محطة محولات سفاجا بخليتين جهد 220 كيلو فولت بتكلفة 30 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد وزير الكهرباء ومحافظ البحر الأحمر عدداً من مشروعات تدعيم التغذية الكهربية في المدينة منها محطة المحولات المتنقلة جهد 220/66/11 كيلو فولت بتكلفة 60 مليون جنيه، وخط كهرباء سفاجا- القصير بطول حوالى 130 كم جهد 220 كيلو فولت بتكلفة 360 مليون جنيه، وعدد من موزعات الكهرباء في المدينة بتكلفة 48 مليون جنيه للقضاء على انقطاعات التيار بالمدينة.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تنفيذ خطة ربط مدينة القصير بالشبكة القومية في وقت قياسى، وتأمين التيار لتنمية مناطق البحر الأحمر، بعد أن كانت تعتمد المدينة في توفير التيار الكهربى لها من محطة توليد كهرباء القصير الغازية بقدرة 18 ميجاوات ومجموعة مولدات تعمل بالديزل، بالإضافة إلى خط تغذية من محطة محولات سفاجا جهد 22 ك. ف بطول 85 كم.

مؤكداً أنه يجرى حاليا تدعيم كافة منشآت الكهرباء بطول ساحل البحر الأحمر وحتى منطقة حلايب وشلاتين التي تم تأمين التيار وتوفيره لمواطنيها بصفة دائمة منذ عامين.