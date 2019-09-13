شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي مستقبل الاستثمار الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بيتر ديروتر، رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي، والوفد المرافق له، لدراسة إقامة الدورة القادمة لمؤتمر Africa Works بمصر خلال شهر سبتمبر 2020 وذلك للمرة الأولى خارج هولندا.

وأكد أبوستيت، خلال الاجتماع، على أن مصر تتطلع دائماً للتعاون بين مع هولندا، مرحبا بفكرة انعقاد المؤتمر في مصر، وأكد أن «لدينا خطة استراتيجية كبيرة للتواجد في القارة الأفريقية من خلال إقامة المزارع المصرية الأفريقية المشتركة والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق لنقل التكنولوجيا المصرية في مجال الزراعة»، موضحا أن مصر تمتلك 9 مزارع مصرية مشتركة في بعض الدول الأفريقية مثل مالي وتنزانيا وزامبيا وأوغندا وتوجو والنيجر وإريتريا، وأن لدينا خطة لزيادة عدد هذه المزارع إلى عدد 22 مزرعة خلال 2022م.

وشدد وزير الزراعة أيضا على أنه يمكن أن تتعاون مصر مع مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي في مجالات الإنتاج الحيواني وإنتاج البذور مع هولندا وكذلك في اقتصاديات استخدام مياه الري في قطاع الزراعة وإنتاج الأسماك وسلسلة القيمة خاصة فيما يتعلق بعمليات التصنيع للمواد الخام المنتجة من المحاصيل وأيضا مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

من ناحيته، أكد بيتر دي رويتير أن هولندا تتطلع دائما للتعاون مع مصر وأنه تم اختيارها لعقد هذا الدولي الهام والذي يعقد لأول مرة خارج هولندا بعد 17 عاما وجاء الاختيار على أساس موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية، بالإضافة إلى رئاستها للاتحاد الأفريقي، وأكد أن اختيار مصر سيكون له أثر إيجابي على نجاح هذا المؤتمر الهام.

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وأضاف أن قطاع الزراعة في هولندا من أهم القطاعات التي تعتبر قاطرة لتنمية أي دولة، كما أنها تعتبر من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عالمياً، بالرغم من صغر مساحتها، وأن هولندا الآن تعتمد على تصدير المنتجات وليس المعلومات، وأن مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي يتواجد منذ فترة كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي، أن مستقبل أفريقيا يأتي من الزراعة لذا كان على المجلس العمل مع مصر لما لها من دور محوري بالمنطقة، مشيرا إلى ان مصر شهدت في الفترة الأخيرة مشروعات قومية في كل القطاعات، بما فيها ذلك قطاع الزراعة.

وتوقع بيتر أن يتم استعراض الابتكارات التكنولوجية في قطاع الزراعة التي تتم من خلال الجامعات والمراكز البحثية في الدول الأفريقية وغيرها خلال المؤتمر، وأن مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي أصبح لديه القناعة التامة في التركيز على أفريقيا لما تتمتع به من مصادر وموارد طبيعية كبيرة.

كما أكد رئيس مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي أن المجلس يمكن أن يتعاون مع مصر وجمعية المصدرين المصرية، وذلك باستخدام منتجاتها الزراعية، سواء كان للاستهلاك المحلي أو التصدير وأنهم على استعداد للتعاون في مجالات أخرى في قطاع الزراعة.

حضر اللقاء الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأعضاء المجلس الهولندي الأفريقي من مصر وهولندا، ومحمود رشدي مستشار العلاقات الحكومية لجمعية المصدرين المصريين.