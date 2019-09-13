شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنقذ دولفين ضل الطريق بالعلمين وتعيده إلى البحر المتوسط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وزارة البيئة في إنقاذ دولفين ضل الطريق داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي، وإعادته إلى مياه البحر المتوسط بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وكان قد ورد بلاغ من مركز القرى السياحية إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود كائن بحري داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي.

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وفور ورد البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف وتشكيل فريق عمل مكون من الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية وفرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وإدارة شؤون البيئة بجهاز القرى السياحية، بالإضافة إلى المعهد القومي لعلوم البحار فرع الإسكندرية لعمل مسح بحري شامل لمنطقة البلاغ لرصد الكائن البحرى، والذى تبين أنه أنثى دولفين من النوع الأزرق الأبيض أو ما يطلق عليه الدولفين المخطط واسمه العلمي Stenella coeruleoalba، ويبلغ طوله ١٨٠سم وفى حالة صحية جيدة ولا توجد به أي إصابات.

وقام الفريق المشكل بوضع خطة علمية لإعادة الدولفين إلى مياه البحر المتوسط بإرشاده للطريق باستخدام عدد من اللنشات ومجموعة من المساعدين وجعله يسبح بصورة أمنه حتى اقترابه من المنطقة الصخرية الفاصلة بين البواغز الواصل بين البحيرة ومياه البحر المتوسط وهي المنطقة التي دخل منها، حيث تم انتشاله ونقله بصورة سريعة وآمنة بأحد اللنشات للمياه العميقة بالبحر المتوسط بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط.

كما قرر فريق العمل إجراء عمليات مسح أخرى داخل البحيرات الصناعية بالمنطقة لبحث مدى وجود دلافين أخرى من عدمه.

البيئة تنحج في إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط

البيئة تنحج في إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط

البيئة تنحج في إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط

البيئة تنحج في إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط