شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حول تدريبات قطاع التمريض المصري باليابان أمام وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتور هانى الشيمي، المستشار الثقافي بطوكيو ورئيس البعثة التعليمية باليابان، حول استقبال الوفد الثاني من تدريبات قطاع التمريض المصري باليابان.

وأشار التقرير إلى استقبال المكتب الثقافي المصري بطوكيو الفوج الثاني من المتدربين بقطاع التمريض المصري التابع للبرنامج الرئاسي والخاص بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم في قطاع الصحة والتعليم، والتي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته الأولى لليابان عام 2016، والتي بمقتضاها تم إيفاد عدد 2500 في قطاع الصحة سواء من الأطباء والتمريض والتربية والتعليم والتعليم العالي.

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وأوضح التقرير أن البرنامج يهدف إلى تدريب كوادر قطاع التمريض على الإدارة والقيادة، وتعريف المتدربين بنظم الإدارة في المستشفيات اليابانية فى طوكيو وأوساكا ونيجاتا وناجانو وساكو مما يعطي رؤية شاملة عن أنظمة قطاع التمريض باليابان، ومدى تقارب مستوى الخدمات بين المدن والمحافظات الرئيسية والمحافظات الأخرى بهدف نقل هذه الخبرات لقطاع التمريض بمصر، خاصة أن المتدربين سيقومون بعمل دورات تدريبية لزملائهم بعد عودتهم للوطن.

ومن المقرر أن يستمر تدريب هذا الفوج لمدة 6 أسابيع بمختلف أنحاء اليابان بالتعاون مع جامعات ساكو ونيجاتا للتمريض، وغيرها من الجامعات اليابانية، وكذلك هيئة التمريض اليابانية.

وأشار التقرير إلى أن المكتب الثقافي استقبل منذ بداية هذا العام (2019) عدد 3 وفود من مدرسى ومديري المدارس المصرية اليابانية، حيث تم تدريبهم وبلغ عددهم (62) مدير ومدرس بالمدارس المصرية اليابانية، و (3) وفود من القطاع الطبي بإجمالى 21 متدرب متمثلون فى الأطباء من مديري المستشفيات وأطباء التدخل العاجل ووفد من التمريض.