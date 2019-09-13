شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يعلن انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 المقرر له يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل نحو 260 الف طالب وطالبة من بينها نحو 40 الف طالب جديد هذا العام بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال اجتماع مجلس الجامعة، كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

وأكد الخشت، على انتظام اجراءات الكشف الطبي للطلاب بكل هدوء ونجاح، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشؤون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى من مباني المدن الجامعية، شملت مدخل المدينة وحدائقها، والمطاعم وامدادها بأجهزة ومعدات جديدة، ومسجد المدينة، ومبنى المجلس العربي.

ولفت إلى ضرورة وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

كما أعلن الخشت أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2018، بأنواعها، التميز، والجامعة التقديرية، والجامعة للتفوق العلمي، والتشجيعية، والاختراع،موضحا أن 30 عالمًا وباحثًا فازو بالجوائز من مختلف القطاعات الأكاديمية وذلك بقيمة مليون، و890 ألف جنيه، كما أعلن رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة في نفس المجالات لعام 2019 بدءًا من أول أكتوبر 2019.