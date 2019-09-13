شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «المشاط» مع الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر، خلال لقائها مع د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك طفرة يشهدها قطاع السياحة المصري في ظل جهود وزارة السياحة المصرية وما تقوم به الآن للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأشادت جيفارا بالوتيرة السريعة التي تسير بها وزارة السياحة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، كما أشادت بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص في ظل الجهود التي تقوم بها الوزارة للنهوض بقطاع السياحة.

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ومن جانبها، أكدت المشاط أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية كانت وضع رؤية موحدة للقطاع مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وقالت إن الوزارة بصدد إصدار تقرير المتابعة الاًول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة قريبا. فيما أعربت جلوريا جيڤارا عن رغبتها في تقديم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية كنموذج للدول الأخرى، وقامت بدعوة «المشاط» للمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة في سان خوان، بورتوريكو في الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2020، وذلك لعرض تجربة مصر للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ليكون نموذجا يحتذى به للدول الأعضاء في المجلس الدولي للسياحة والسفر.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، لتقديم تجربة وزارة السياحة من خلال إطلاق وتنفيذ محاور واهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر وذلك في إطار حرص الوزارة على إعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذي يعد محورا هاما من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.