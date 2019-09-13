شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» يضع حجر الأساس لإنشاء منطقة تجارية بالشرقية بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» بمدينة الزقازيق، بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية وشركة سامميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة (الشركة المنفذة للمشروع)، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

وأوضح وزير التموين أن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطوراً كبيراً في حركة التجارة الداخلية وستؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وأكد وزير التموين دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجمله وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الإقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تسعى لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الإستثمارية الضخمه وطرحها أمام المستثمرين بحق الإنتفاع .

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بينما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومى بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.

وأوضح المحافظ أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب لمزيد من الإستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ولتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه تم حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات إستثمارية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وجاري وضع التصور المناسب لإقامة منطقة لوجيستية على مساحة 35 فدان بأرض بلبيس لدفع عجلة البناء والتنمية داخل محافظة الشرقية .

وذكر الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجيسيتية «99 مول» بالإضافة إلى مشروع كارفور بمدينة الزقازيق يمثل تغيراً جوهرياً في منظومة التجارة الداخلية ودفع عجلة الإقتصاد، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أكثر من 18 مشروع بــ 11 محافظة لإقامة مناطق لوجيستية متعددة الأنشطة والأغراض التجارية.

يذكر أن مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة الزقازيق والمجاور للشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» سيقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم مول تجاري مكون من 3 طوابق وبرج تجاري وآخر طبي وجراج متعدد الطوابق ويساهم في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

حضر وضع حجر الأساس اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورسامر البيك- رئيس مجلس إدارة شركة ساميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة.