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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.. تطهير 12 مصبًا لمياه الأمطار بكورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي تطهير شنايش ومصبات مياه الأمطار وذلك استعدادا لبدء موسم الشتاء والنوات. وقال العميد فادي وديع رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تم الأنتهاء من تطهير 12 مصبًا لمياه الأمطار بطريق الكورنيش، بدءاً من محطة الرمل وحتى سبورتنج، وذلك بإستخدام السيارة المدمجة «النافوري».
وتتوزع المصبات الـ 12 بمناطق«سبورتنج، الإبراهيمية، الشاطبي، السلسلة، سوتر، شامبليون، أرض كوته، مسرح محمد عبدالوهاب، مكتبة الإسكندرية، محطة الرمل». وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جاري مراجعة كافة الشنايش ومصبات مياه الأمطار بنطاق الحي، للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لموسم الأمطار.
كان الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وجه مسئولي شركة الصرف الصحي بوضع خطة لاستعدادات استقبال موسم الشتاء ٢٠١٩ /٢٠٢٠، تشمل تطهير الشنايش ورفع كفاءة معدات وسيارات الصرف الصحي، لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار المقبلة.
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