شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: أسرة «كامل» المتوفى في إيطاليا تستحق معاشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن «كامل.م.ر» المتوفى في إيطاليا في 2 يوليو 2018 ومساعدتها في معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية «الأنبس» من عدمه.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إنه «بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو للوقوف على استحقاق أسرة المتوفى للمعاش من عدمه، أفاد المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، بأنه على الرغم من عدم وجود مستندات لدي الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة، وتم الحصول على المستندات المطلوبة، وتم بحث ملف المواطن المتوفى لدى هيئة التأمينات الإيطالية التي أكدت أن المواطن المتوفى كان خاضعاً لمظلة التأمينات، ومنتظم في سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشاً كاملا، وبالتالي تم إبلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فوراً.